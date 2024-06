ANALÜÜS | Kaja Kallas liigub EL-i kõrge esindaja koha poole, kuid õhku on visatud teisigi nimesid

Financial Timesi artiklis, mida on illustreeritud Kallase pildiga, kirjutati, et Eesti peaministri saamine välisasjade kõrge esindaja kohale, mida praegu täidab Josep Borrell, tagab geograafilise tasakaalu, mida eeskätt idapoolsemad riigid nõudnud on. Nimelt on 20 aasta jooksul pärast euroliidu laienemist itta saanud siit piirkonnast mõne kõrgema koha ainult Poola: nende praegune peaminister Donald Tusk on olnud Euroopa Ülemkogu eesistuja ja eurosaadik Jerzy Buzek Euroopa Parlamendi president.