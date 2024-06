Gruusia leegioni komandöri teatel langetas ta mürgitamise ohvriks

Mamulašvili ütles portaalile RFE/RL, et tõenäoliselt mürgitati ta toidu abil ning teadaolevalt on see kolmas tema vastu suunatud mürgitamiskatse. Komandöri sõnul uuriti tema verd ja koeproove Saksamaa laboris ning seal leiti, et tema organismis on kõrge arseeni, elavhõbeda ja tina sisaldus.