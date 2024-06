OTSE | Delfi kannab sel pühapäeval üle Tartu 2024 tantsupeo etenduse

Suure peo eelne elevus

Tantsupeo eel on kunstiline juht Kristel Maruste ootuselevil ja rahul, sest on tunda, kuidas viimased pusletükid paika loksuvad ja ka tantsija saab platsil tunda tantsurõõmu. „Kõik on prooviväljakul tublisti harjutanud ja teavad täpselt, millisele knopkale jõudma peab, et joonis õnnestuks. Kõik see rõõm kulmineerub pühapäeval meie kahel etendusel,“ rääkis ta.