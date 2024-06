DELFI UKRAINAS | Ukraina relvajõudude instruktor: sõjas saadakse surma kolmel põhjusel

Ukraina relvajõudude sõdur Eduard Latõnin (hüüdnimega Feliks) on 28-aastane ja sõdinud 2017. aastast. Tema sõnul ei käi praegune sõda ukrainlaste ja venelaste, vaid kahe ideoloogia vahel ning eesmärk on Vene ideoloogia purustada. Nähtu põhjal ütleb ta, et sõjas võib surma saada kolmel põhjusel. 2022. aasta sõda oli teistsugune kui mullu ning see omakorda erines praegusest.