FOTOD | Tallinna linnavolikogu esimeheks valiti Toomas Kruusimägi

„Järgmise perioodi üheks suuremateks väljakutseteks on ühtlaselt tugev haridusvõrk Tallinna linnas. Seetõttu on volikogu esimehena minu fookuses muuhulgas kindlasti üleminek eestikeelsele haridusele ja ligipääs kvaliteetsele haridusele,“ ütles Tallinna linnavolikogu esimeheks valitud Toomas Kruusimägi.

Toomas Kruusimägi on Tallinna Inglise Kolledži direktor aastast 1999. Ta on samas koolis töötanud ka inglise ja saksa keele õpetajana ning direktori asetäitjana. Kruusimägi on Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Euroopa Koolijuhtide Assotsiatsiooni juhatuse liige. 2009. aastal valiti ta aasta koolijuhiks.