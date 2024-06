Herem puuduvast laskemoonarahast: mina olen küsinud, mis saab edasi, aga ma ei ole tegelikult seda vastust saanud

Kaitseväejuhataja kindral Herem ütles Delfile, et see summa on välja arvutatud prognooside põhjal, milline vägi Eestile sõja korral vastu tuleks. „Me oleme hinnanud, milline võiks olla sõjalise agressiooni korral meie vastane ja mis on see tema relvastus, varustus ehk võimekus, millised oleks need sihtmärgid. Me oleme hinnanud, millise osa nendest me peaks suutma hävitada, et Eestit kaitsta ja sealt tuleb tankide, soomukite, lennukite, rakettide kaupa see arvutuskäik.“