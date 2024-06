USA ülemkohus otsustas mitte piirata juurdepääsu aborditablettidele

Tabletid said FDA regulatiivse heakskiidu 2000. aastal ja seda kasutatakse enam kui 60% USA abortide puhul. FDA on öelnud, et pärast tablettide kasutamist aastakümnete jooksul miljonite naiste poolt kogu maailmas on tabletid osutunud „äärmiselt ohutuks“ ja uuringud on näidanud, et „tõsised kõrvalnähud on äärmiselt haruldased“.