Venemaa jagab röövitud Ukraina lapsi adopteerimiskuulutuste kaudu laiali

Ajaleht Financial Times leidis pildituvastustööriistu, avalikke dokumente ning Ukraina ametnike ja laste sugulastega tehtud intervjuusid kasutades Venemaa valitsusega seotud adopteerimislehel usynovite.ru üles neli Ukrainast kadunud last.

Ukraina võimude hinnangul on okupeeritud aladelt Venemaale sunniviisiliselt viidud ligi 20 000 last, peale Venemaa täismahulise sissetungi algust 2022. aasta veebruaris. Tuhanded lapsed on endiselt kadunud, Ukraina presidendi kantselei andmetel on Ukraina suutnud 11. juuni seisuga Venemaalt tagasi Ukrainasse tuua vähemalt 389 last.