Reuters: Hiina lobistab Šveitsi tippkohtumise eel konkureerivat Ukraina rahu plaani

Reutersiga vestelnud kümne anonüümsust palunud diplomaadi sõnul on Hiina hakanud Šveitsis toimuva rahukohtumise eel läbi suruma alternatiivset rahuplaani. Väidetavalt on Hiina suurendanud välisriikide kõrgete isikutega kohtumiste ning välisesindustele tehtavate telefonikõnede ja saadetavate sõnumite arvu.

Hiina püüab ergutada riike liituma kuuepunktilise rahuplaaniga, mille käis mais välja Brasiilia. Ettepanek näeb ette, et ajal, mida tunnustavad nii Venemaa kui ka Ukraina, korraldatakse rahvusvaheline rahukonverents, kus oleks kõigi poolte võrdne osalus ja toimuks kõigi rahuplaanide aus arutelu.

Eelmisel nädalal ütles Hiina välisminister Wang Yi, et sellele ettepanekule on toetust väljendanud 45 riiki.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov on pakkunud, et sellise konverentsi võiks korralda Hiina. Ka Venemaa president Vladimir Putin on väljendanud toetust Hiina plaanile „kriis rahumeelselt lahendada“.

Sel nädalavahetusel Šveitsis toimuvale Ukraina rahu konverentsile on registreerunud 90 riiki ja organisatsiooni. Konverentsi eesmärk on luua toetus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi rahuettepanekutele, mis näevad muuhulgas ette Vene vägede täielikku Ukrainast lahkumist.

Aasiast on oma osalemist kinnitanud Filipiinid ja Jaapan, Tai, Singapur ja Ida-Timor. Malaisia ​​on öelnud, et jääb erapooletuks, nagu ka Kambodža, millel on Hiinaga tihedad majandussidemed. Kambodža senati president Hun Sen eitas, et Peking on teda survestanud konverentsi vältima.

Venemaa ja Hiina konverentsil ei osale. Hiina põhjendas kõrvalejäämist sellega, et see kohtumine ei vasta Pekingi nõuetele, sest seal ei osale Venemaad. Varem on Hiina president Xi Jinping öelnud, et Vene-Ukraina sõja reguleerimiseks on vaja moodustada uus tõhus ülemaailmse julgeoleku tagamise organisatsioon. Xi sõnas mai keskel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga toimunud mitteametlikul kohtumisel: „Ukraina kriisi aitab lahendada see, kui koostöös luuakse tasakaalustatud, efektiivne ja vastupidav uus julgeolekuarhitektuur.“