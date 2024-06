2024. aastal on Eesti rahvaarv 1 374 687. Prognoosi järgi langeb rahvaarv aastaks 2085 167 000 inimese võrra ehk 1,2 miljonile inimesele, mis on sarnane 1960. aastale. Statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika tiimijuht Terje Trasberg sõnas, et rohkem tasub vaadata prognoosi esimest 20 aastat, mis on ilmselt kõige täpsemad. 2085 aasta rahvaarvu kujunemist saame veel meie ja ootamatud olukorrad mõjutada.