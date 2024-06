Joel Ostrat: pakume Rally Estonia kõikidele VIP-idele restoraniväärilist toiduelamust

„Meile on see suur väljakutse, sest erinevatel kiiruskatsetel ja poodiumialal on ära vaja toita ca’ 5000 inimest. Ning üldiselt läheb kõikidel ju kõht tühjaks samal ajal. Teine väljakutse on hoida nii paljude inimeste toitmise puhul toitude kvaliteet kestvalt kõrgel, seda läbi kogu päeva. Üldiselt on nii, et kui toit on maitsev, siis inimesed andestavad ka pisut pikema ooteaja üsna kiiresti. Vastupidi kindlasti ei juhtu,“ selgitab Ostrat, kuid lisab, et võib oma meeskonda aastatega saadud kogemuste põhjal nimetada rallitoitlustuse proffideks.

Ristsed, millest on õpitud saadi kätte juba koostöö esimesel aastal, kui korraga olid tööga ametis kõik meeskonna liikmed. „Ma ise vihtusin taldrikuid täita nii, et selg oli läbimärg ja see oli ka viimane kord, kui võis näha näost valget Ostrati,“ naerab kokk.

Rikkalik valik keha kinnitamiseks

VIP aladel pakutakse külalistele toiduelamust vastavalt katse läbimise kellaajale ehk kui katse sõidetakse hommikul, pakume hommikusööki ja kui lõunal või õhtusel ajal siis vastavalt lõuna- või õhtusööki. Hilisema hommikuse aja või varajasel pärastlõunal on valikus kergemad, kuid toitvad vahepalad, kindlasti ei puudu menüüdest magustoidud. Kõikide päevade menüü koostamisel oleme mõelnud ka laste ning taimetoitlaste peale, kellele on võimalus nautida neile sobivat valikut.

„Oleme kohustused selliselt jaganud, et Gustav Catering tegeleb toitlustamisega poodiumialal ja kiiruskatsetel pakume Maitseelamuste toodetavaid toite. Tegime oma valiku ligi 70 erineva „Maitseelamused - küpseta, naudi, ela!“ brändi toidu vahelt, sest need maitsed on katsetatud, inimestele meeldiva ja me oskame neid alati tippkvaliteedis valmistada,“ mainib Ostrat. Nii pakutakse rallikülalistele kehakinnituseks erinevaid pastaroogasid, võileibu, tervislikke hommikusööke, salateid ja ka cream brule’d.