„Peedist pesumasina“ hüpiknäitus alustas rahvusvahelist teekonda Ülemiste keskusest!

Nagu Eesti Maanteemuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tartu linnamuuseumi ühine suurnäitus kolmes muuseumis, nii räägib ka hüpiknäitus leiutamisest, leidlikkusest, taaskasutusest ja isetegemisest. Kõigil huvilistel on unikaalne võimalus vändata generaatoriga rattal, tutvuda ajaloolisse puhvetkappi paigutatud põnevate näituse eksponaatidega ning lugeda huvitavaid mälestusi nõukogude aja leiutistest ja leiutajatest.

Hüpiknäitus on avatud Ülemiste keskuse teisel korrusel, Vapiano vastas oleval rohealal. Näitus on külastajatele tasuta. Suvekuudel rändab hüpiknäitus erinevatesse asukohtadesse üle Eesti, jõudes ka suvepealinna Pärnusse ning suve lõpuks leiab enda tee ka hea naabri juurde Lätti, et sealt taas sügisel Eestisse naasta.