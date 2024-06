Prantsusmaa president soovib piirata alaealiste ligipääsu nutitelefonidele

Prantsusmaa on juba seadnud piiranguid alaealiste tehnoloogia kasutamisele, kuid Macroni värske ettepanek astuks sammu kaugemale, kirjutab Euractiv. Tema värske ettepanek tugineb aprillis presidendipaleele edastatud erikomisjoni eksperdiaruandele, mis soovitas keelata alla 11-aastastele mobiiltelefoni kasutamine ning piirata mobiiltelefonis interneti juurdepääsu kuni 13-aastaste puhul ja sotsiaalmeedia juurdepääsu kuni 15-aastaste puhul.

Anonüümseks jäänud Euroopa Liidu (EL) allikas sõnas Euractivile, et alla 15-aastaste puhul sotsiaalmeedia ja nutitelefonide kasutamise piiramine võib olla osa eelseisvast arutelust, mis käsitleb EL-i tarbijaõiguse ajakohastamist digiajastul.

Väljaanne märgib, et Macroni ettepanek võiks olla lapsevanemate seas populaarne. Mullu oktoobris avaldatud uuringu järgi ütles 70% lapsevanemaid, et nende laste sotsiaalmeediakasutus on kontrolli alt väljunud.