Osa Jaapani linnu peidab kuulsa Fuji mäe turistide eest müüride taha. Teised on valmis mäevaate nimel maju lõhkuma

Jaapani kunstniku Hokusai kuulsate tööde seas on puulõigete seeria „36 vaadet Fuji mäele“ (1830–1832). Majesteetlik mägi ergutab selle vaatajate kujutlusvõimet praegugi, sajandeid hiljem. Nüüd aga tähendab see ka rekordilist hulka turiste, kelle eesmärk on jäädvustada Jaapanis käik hoolikalt sätitud fotole.