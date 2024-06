Tere piimatootja tõi riigikaitsjate toetamiseks turule digilaigus piima

Võidupüha, mis kohe käes, viib meie mõtted kindlasti ka sellele, mis Ukrainas praegu toimub. Võime olla uhked oma kaitseväe ja valmisoleku üle, mille Eesti riik on loonud. See tuleb kindlasti oma hinnaga, aga tugev kaitsevõime on alus kindlamale majandusele.

Mida võidupüha teie jaoks tähendab? Milline see praegune aeg ettevõtluse jaoks on?

Kui Ukrainas täiemahuline sõda algas, oli meil mõni päev hiljem plaanis ühe uue kaubamärgi esitlus. Me jätsime selle ürituse ära, sest see tundus nii võõras ja sobimatu. Sellest ajast on nüüdseks möödunud ligi tuhat päeva, see on olnud aeg, kus jälgin igapäevaselt uudiseid ja kui on midagi positiivset, siis on meil kõigil kindlasti meeleolu veidi parem.