Tervise jälgimise tipptasemel funktsioonid on toodud uude luksuslikku nutikella

Aastatuhandeid on inimkond vaadanud tähtede poole ja unistanud lendamisest. Kosmoseajastu disain ja tehnoloogia on toonud need unistused reaalsusele lähemale. Alates esimestest satelliitidest ja kosmosejaamadest kuni moodsate kosmoselaevadeni – meie saavutused kosmoses peegeldavad teaduse ja tehnoloogia arengut. Kosmose esteetika on mõjutanud ka kunsti ja kultuuri, mille jaoks nii mõnedki on leidnud inspiratsiooni. Ka Huawei uusim nutikell on kosmosetööstusest inspireeritud.