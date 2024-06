Saksamaa plaan ajateenistuseks: noormehed peavad täisealiseks saades hakkama küsimustikku täitma

Minister Boris Pistorius sõnas, et kavandamisel on seaduseelnõu, mis lubaks valitsusel saata kõigile 18-aastaseks saavatele noormeestele kirja, milles küsitakse nende valmisolekut ja võimet teenida sõjaväes, vahendab Associated Press. Täisealiseks saavaid noormehi on Saksamaal igal aastal umbes 400 000.

Pistorius selgitas, et eelnõu taga on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ohutase. „Venemaa on nüüdseks pidanud sõda Ukraina vastu kaks ja pool aastat – see mitte ainult ei sea reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda kahtluse alla, vaid ka hävitab seda,“ ütles ta. „See on uus ohuolukord.“