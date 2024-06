Ungari ja NATO jõudsid kokkuleppele Ukraina sõjalise toetamise küsimuses

Orbán ütles eelmisel kuul, et soovib oma riigi NATO liikmelisuse tingimusi „uuesti määratleda“, kuna ta on vastu Ukraina sõjalisele toetusele. Sündmuse valguses külastas Budapesti NATO juht Jens Stoltenberg .

„Peaminister Orbán on teinud selgeks, et Ungari ei osale nendes NATO jõupingutustes ja ma nõustun selle seisukohaga,“ ütles Stoltenberg ühisel pressikonverentsil Orbániga.

„Samas on peaminister mulle kinnitanud, et Ungari ei seisa nendele jõupingutustele vastu, võimaldades teistel liitlastel edasi liikuda,“ ütles Stoltenberg. „Ja ta on kinnitanud, et Ungari jätkab kõigi oma NATO kohustuste täitmist täielikult.“