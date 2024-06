Tõuksijuhtidele ja jalgratturitele kehtestati kainusnõue

Uus seadus näeb ette, et elektritõukerattad tuleb edaspidi parkida paralleelselt kõnnitee ääre juurde, võimalusel äärest mitte kaugemale kui 20 sentimeetrit. Teistele liiklejatele peab – juhul kui see on võimalik – läbipääsualaks vabaks jääma vähemalt 1,5 meetri laiune tee osa. Kohalik omavalitsus saab õiguse piirata tõukside liikumiskiirust kohtades, kus see on vajalik, näiteks lasteaedade juures või tiheda liiklusega tänavatel.