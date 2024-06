FOTOD | EKRE Tartu ringkond kogunes erakorralisele koosolekule. Kas erakonnast on veel lahkujaid?

Ringkonna aseesimees Merle Kivest ütles päeval Delfile, et Helmete juhtimise stiil ei lähe kokku tema südametunnistusega. „Oleme pakkunud kompromisse, neid pole vastuvõetud, see on minu põhimõtete vastu. Ma tunnen, et ma sellises erakonnas jätkata ei saa,“ ütles ta.

„Kogu see väljaöeldu, mis Silver Kuusik ja Jaak Valge ütlesid, mina toetan neid samu seisukohti ja olen selles meeskonnas koos nendega, kes stiilimuutust erakonnas sees on toetanud,“ rääkis Kivest ja lisas, et Kuusiku väljaviskamine polnud tema hinnangul õigustatud.

„Arutame omavahel läbi, kuidas me edasi käitume ja siis teeme otsused, sest pühapäeval on toimumas kongress ja peame selleks ajaks otsuse langetama, mida me siis teeme, kas me sinna läheme ja kui läheme, siis kuidas,“ rääkis Kivest.

Tartu ringkond toetas ühehäälselt Kuusiku kandidatuuri erakonna juhi kohale. Kongress toimub sellel pühapäeval Jõhvis.

Eile õhtul kell 16 kogunes EKRE juhatus koosolekule. Enam kui kuus tundi kestnud juhatuse koosolek lõppes sellega, et riigikogu liikmed Jaak Valge ja Henn Põlluaas ning erakonna juhiks kandideerinud Silver Kuusik heideti parteist välja. Mõni tund varem oli selgunud, et erakonnast peab lahkuma EKRE ühe edukaima piirkonna ehk Pärnumaa esimees Helle Kullerkupp. Pärast koosolekut teatas Jaak Madison, et lahkub EKRE-st.

Poliitikud tõdesid, et ilmselt lahkub lähiajal erakonnast veel inimesi.