Automaks läbis riigikogus kolmanda lugemise. Isamaa ja Keskerakond paluvad jätta presidendil seaduse välja kuulutamata

„Viimastel kuudel on Isamaa liikmed üle Eesti kogunud ligi 20 000 allkirja vastavasisulisele pöördumisele, mis palub presidendil jätta välja kuulutamata. Need allkirjad koos pöördumisega anname üle niipea kui selgub riigipea lähipäevade töögraafik,“ ütles Seeder.

Isamaa fraktsiooni esimees tõi välja ka automaksu juriidilised puudujäägid. Esiteks muutus seadus riigikogu menetluse käigus ja olulisel määral, mis pidanuks tema sõnul kaasa tooma eelnõu teise lugemise katkestamise, mida aga ei tehtud. Teiseks tõi Seeder välja, et riigikogu rahanduskomisjon rikkus rängalt võrdse kohtlemise printsiipi, sidudes kõik parlamendi saadikute muudatusettepanekud kimpudesse, kuid valitsuse muudatustega sarnaselt ei käitutud. Kolmandaks on tegu tema sõnul tagasiulatuva maksuga, ehk maksu alla langevad ka juba täna kasutusel olevad sõidukid, mis on vastuolus põhiseaduse kaitse all oleva õiguskindluse põhimõttega.

Mihhail Kõlvart meenutas, et ka õiguskantsler Ülle Madise on pööranud tähelepanu eelnõu probleemsusele seoses automaksuvabastuse või soodustuse puudumisega erivajadustega inimestele ja lasterikastele peredele. „Õiguskantsler on märkinud, et riigikohtust peaks automaksu küsimus läbi käima juhul, kui maksumäär jääb ikkagi nii kõrgeks, et näiteks maal elavad inimesed või suurpered või ka erivajadustega inimesed on sunnitud hädavajalikust autost loobuma,“ rääkis ta.