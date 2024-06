Abielu rikkunud Jaan Tammsalu sai Harju-Madise ja Paldiski koguduste uueks õpetajaks

„Meie valla jaoks väga tänuväärne täiendus. Jaan on pika teekonnaga vaimulik, kelle jutlused ja mõtisklused on elulised ja mõtlemapanevad,“ ütles ütleb Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. „Harju-Madise kogudus on teinud väga tublit ja tähenduslikku tööd, et olla vallas üks silmapaistvamaid.“

Täna on sealne kogudus koduks rohkem kui 500-le ristiinimesele, kelle jaoks on Jaani tulek vallavanema sõnul on väga rõõmustav. „Loodan ja usun, et samamoodi tunnevad ka Paldiski koguduse liikmed, kes saavad uut indu koguduse töö aktiivsemaks käimasaamiseks,“ lisas ta. Ühtlasi tänas ta Paldiski Nikolai koguduse õpetajat Merle Prass-Siimu ja Harju-Madise koguduse õpetajat Jaanus Noormägit senise panuse eest oma kogudustes.

„Olen alustanud väikestest Saaremaa kogudustest ja küllap on hea ka oma lõputöö vaimulikuna teha just väikestes kogudustes. Minu elukohast mõlema kirikuni on ajaliselt lühem tee kui Tallinna Jaani kirikusse, mistõttu ei pea neid kohti ka enda jaoks kaugeteks,“ sõnas Jaan Tammsalu ise.

Hariduselt on Tammsalu ka ehitustehnik, mistõttu on ta aidanud ka korda teha mitmeid kirikuid, kus ta on teeninud. „Näen Paldiski kirikut kohana, kus seisab ees väga palju tööd, kui selleks vahendeid leida. Mõlemas kirikus ja koguduses ja koguduste teenimispiirkondades on palju potentsiaali ja võimalusi asju paremuse poole liigutada,“ ütles ta. „Üks on mulle täiesti selge – üks inimene, olgu ta nii tubli kui tahes, ei suuda väga palju, aga koos teistega, neid innustades, on võimalik mägesid paigalt liigutada!“

Kauaaegne EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja Tammsalu on vaimuliku teekonda käinud ligi 40 aastat, alustades Saaremaalt Valjala, Karja ja Saaremaa Jaani koguduse õpetajana. Aastatel 1989–1992 teenis Tammsalu Kuressaare, Kaarma ja Ruhnu kogudust.

Jaan Tammsalu eelnevad rollid Lääne-Harju vald 1992-2004 Viljandi Jaani koguduse õpetaja

1997–2004 Tammsalu EELK Viljandi praostkonna praost

2002–2005 EELK kirikuvalitsuse liige

2003–2004 Tammsalu Kanada praostkonna vikaarvaimulik ja Toronto Peetri koguduse abiõpetaja

2004-2023 EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja

2007–2023 oli Tammsalu Tallinna praostkonna praost

Talle on omistatud Tallinna teenete- ja vapimärgid ning tema tööd on tunnustatud ka EV Presidendi ning EELK ja mitme koguduse poolt.