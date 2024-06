Macron kutsus valijaid üles koonduma, et alistada valimistel paremäärmuslased

„Asjad on täna lihtsad: meil on mõlemas ebaloomulikud liidud äärmuses, kes pole milleski muus kui jagatavates töökohtades ühel meelel ja kes ei suuda ühtegi programmi ellu viia,“ ütles Macron.

Olenemata sellest, et valijad avaldasid äsja oma rahulolematust Macroni poliitikaga väljendas president uskumust, et valijad keelduvad valimast poliitilise spektri mõlema poole äärmusi. Ta kinnitas, et ta ei ole kaotusseisus ja ütles, et täidab oma teise presidendi ametiaja, olenemata hääletuse tulemusest.