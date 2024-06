INTERVJUU | Tšetšeenia eksiilvalitsuse juht: kui Putin on läinud, laheneb Kadõrovi küsimus paari päevaga

Zakajev rääkis Delfile antud intervjuus, et praegu Tšetšeeniat valitsev Ramzan Kadõrov sõltub täielikult Venemaa presidendi Vladimir Putini armust. Kadõrov on lubanud Zakajeviga korduvalt arved klaarida, ent eksiilvalitsuse juhi sõnul ootab kurb saatus hoopis Kadõrovit ennast.

65-aastane Zakajev on elanud umbes 20 aastat pagulasena Ühendkuningriigis ja juhtinud seal Tšetšeenia Itškeeria vabariigi eksiilvalitsust. Venemaa on kuulutanud ta tagaotsitavaks, süüdistades teda muu hulgas terrorirünnakutes osalemises. Moskva antipaatiat on kerge mõista, sest Zakajev osales mõlemas Tšetšeenia sõjas vabadusvõitlejate poolel. Tema sõnul oli juba siis selge, et Venemaa ei peatu ja alustab sõda ka teiste riikide vastu. Nüüd toetab Zakajev Ukraina võitlust Venemaa vastu ja seal osalevad ka paljud tšetšeenid. Tšetšeenia tulevik ja iseseisvus sõltub tema sõnul otseselt Ukraina saatusest.