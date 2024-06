TAGATUBA | „Tehke uus erakond, oleme kohe käsi.“ EKRE varemetest võib sündida uus partei

Jaak Madison oli eile ETV „Esimeses stuudios“ viks ja viisakas. Ta imestas, kui sai pärast kell 22.05 lõppenud otsesaadet teada, et erakonna juhatuse koosolek alles kestab. Eurosaadik võttis kiiresti takso, et jõuda tagasi Toompuiesteele. Välisukseni jõudes kohtus ta parteikaaslastega, kes olid tulnud äsja lõppenud koosolekult. „Kõik visati välja,“ teatati Madisonile.

Millal EKRE juhil Martin Helmel katus sõitma hakkas? „Raske öelda, millal see täpselt oli. Konkreetset momenti ei oska öelda, see on tasapisi süvenenud,“ ütles endine riigikogu esimees ja veel eile õhtul EKRE aseesimehena erakonda teeninud Henn Põlluaas. „Paranoia on eriti viimase aasta jooksul tugev olnud, ta [Martin Helme] on muutunud üha hullemaks ja autoritaarsemaks.“