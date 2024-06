Uuring: enamik britte arvab, et Ühendkuningriik peaks Euroopa Liitu kuuluma

Briti sotsiaaluuringute keskuse uuringu järgi väitis kõigest 24% vastanuid, et Suurbritannia peaks püsima EL-ist väljas. Seda on märksa vähem kui varasematel aastatel. 2019. aastal arvas seda 36% ja 2019. aastal 41% küsitletuid, vahendab Reuters.

Umbes 40% lahkumise poolt hääletanuid arvab, et majandus on Brexiti tõttu halvemas olukorras, kuid 2019. aastal arvas seda 18%. Lisaks selgus raportist, et pea 2/3 vastanuid arvab, et immigratsioon on EL-ist lahkumise tõttu suurem.