Pariisi tippkoor Tartus: millest kõnelevad hääbuvad hõimud Veljo Tormise kooritsüklis „Unustatud rahvad“?

„Ingerimaa õhtud“ (1979) – Tants läbi kadunud rahvaste

„Unustatud rahvaste“ kõige elurõõmsama laulutsükli aluseks on ingeri tantsulaulud ehk röntyškä’d (tõlkes „ringmäng“) ja kiigelaulud ehk tšastuškad. „Ingerimaa õhtutes“ loob Tormis pildi külanoorte õhtusest ajaveetmisest, mida vanasti tunti istjatse nime all – kus tehti tööd, lauldi ja tantsiti. Mida edasi, seda enam meenutavad laulud soome rahvalaule ning viimane osa „Lõpetus ja kojuminek“ on omamoodi „lahkumissümfoonia“: lauljad lahkuvad lavalt väikeste rühmadena, lauldes omi viise, mis õhtu jooksul on kõlanud. Veljo Tormis on öelnud: „See on selle rahva lahkumine ajaloo näitelavalt. Lahkumine aega ja ruumi. Olematusse.“