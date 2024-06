INTERVJUU | Rindelinna Belgorodi arst: arutletakse, et kuidas saab olla, et Vene väed tungivad edasi, aga see linn saab ikka tabamusi

Nikolai V., kelle täisnime jätame turvakaalutlustel avaldamata, on terve oma elu veetnud Belgorodi oblastis. Ta omandas seal meditsiinihariduse ja on nüüdseks üle kümne aasta töötanud kliinikus terapeudina. Spektrile antud intervjuus kommenteeris ta ka Belgorodi haiglast lekkinud videot, kus haavatud sõdureid opereeritakse haiglakoridoris.

Kas te ise puutute oma töös kokku plahvatustes viga saanud inimestega või lahingupiirkonnast tulnud haavatutega?

Ei ole puutunud, mul on teine profiil. Kuid nagu kõigile teistele oblasti meditsiiniasutustele pakutakse meilegi pidevalt võimalust minna nn uude kohta komandeeringusse. Seda pakutakse kõigi erialade arstidele. Seejuures kedagi ei sunnita, aga tehakse kõva veenmistööd.

Kuidas kommenteerite ühes Belgorodi haiglas filmitud materjali, millelt on näha, et sõdureid opereeritakse otse koridoris?

Meil on kaks linnahaiglat ja üks oblastihaigla. Üks neist on kohandatud ainult sõdurite ravimiseks. Tsiviilisikutele on seal ainult erakorralise meditsiini osakond ning kirurgia- ja traumatoloogiaosakonnad töötavad nüüd üksnes haavatutega. Varem olid seal tavaline barjäär ja turvamees, aga nüüd rajati sinna kontrollpunkt ning sissepääsu valvavad kuulikindla vesti ja automaadiga sõjaväepolitseinikud. Sinna saabuvad pidevalt meditsiinilise evakuatsiooni bussid ja muud sõjalised sõidukid.