Silver Sepp kutsub kuulama, kuidas kõlavad Lõuna-Eesti kuurid

Muusik Silver Sepp on jõudnud arusaamisele, et Lõuna-Eesti kuurides on veel alles eestlase omakultuurne terviklikkus, kuid kuuride tuumakat olemust lagundab aeg. Seal on tallel ka kohalik muusikaline emakeel, millega ühenduse loomiseks on tema arvates viimane aeg. „Sõites mööda Eestit ja nähes maa sisse vajuvaid kuure või ägedaid vanu mehi oma abihoone ümber askeldamas, on mul alati tunne, et ma tahaks selles erakordsete asjade oaasis ringi vaadata ning neid kohti muusikaks tõlkida,“ rääkis Sepp kontsertide loomise motiivist.