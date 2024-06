Helme: Ma ei ole asendamatu. Kui lahkun esimehe kohalt, annan üle tugeva, terve ja ideoloogilisel alusel seisva erakonna

Helme kordas ERR-ile üle, et tema jaoks oli selge, et kui ta erakonna juhi kohalt lahkub, võtavad üle inimesed, kes tahavad parteid soinistada, viidates Soomes Põlissoomlased lõhki ajanud Timo Soinile.

Siiski tunnistas ta, et temagi ei ole asendamatu. „Jõudsin sees veendumusele, et kui lahkun, annan üle tugeva, terve, ideoloogilisel alusel seisva erakonna,“ ütles ta. „See seltskond, kes meil ära on läinud, tahtis seda muuta. See oligi tüli põhjus,“ ütles Helme, et ei saanud erakonda anda niisugustele inimestele.

Kuusiku kohta ütles Helme, et tegemist on viies erakonnas olnud [Äriregistri andmetel neljas - A. P] ja kolmest väljaheidetud inimesega. Madisoni kohta möönis Helme küll populaarsust, „aga tänumeelt ei ole tal kopikagi eest,“ ütles Helme.

Nimelt on Helme sõnul Madison poliitikas läbi löönud tänu Helmetele. „Nüüd leiab, et see on vale ja halb olnud. Sisuliselt tahab ta Euroopa Parlamendis liituda selle fraktsiooniga, kus on Isamaa,“ ütles Helme.

Helme sõnul teatas Madison juba sügisel, et tahab Euroopa Parlamendis fraktsiooni vahetada ja see on ka üks põhjustest, miks Helme ise valimistel esinumbriks asus. „Mul oli mure, et kui ta valitakse ära, siis ta hüppab üle. Võtab konservatiivide hääled ja läheb peavoolu. Saame näha, kas see mure realiseerub,“ ütles Helme.

Kuusiku esimeheks kandideerimise kohta ütles Helme, et mees sai ise ka aru, et tal ei ole tegelikult šanssi esimeheks saada. Helme sõnul oli Kuusik eelmise nädala esmaspäeval hakanud juba „kaupa hõõruma“, et Helme aitaks tal aseesimeheks saada.

„Kui mõtlen juhatuse valimiste peale. Mul ei ole probleemi sellega, et erakonna ideoloogiline kannapööre pandaks kongressil hääletusele,“ ütles Helme, et on veendunud, et kannapööre parteilaste toetust ei leiaks.