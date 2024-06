„Martin lahmib ja valetab.“ Helle Kullerkupp räägib, milles partei juht teda kurikuulsal koosolekul süüdistas

Kirjas rääkis Kullerkupp, kuidas teda pikemat aega survestati ja mõjutati, et ta ei kandideeriks Pärnumaa esimeheks, sest tema enam Martin Helmele ei sobi.

Kokkuvõttes on aga kohalikud ekrelased teda üldkoosolekul toetanud ja ta oli siiani ringkonna eesotsas. Kullerkupp ütles kirjas, et partei esimees on teda ja ta kaasmõtlejaid kiusanud. „Pärnumaa ringkonna kontor koliti ära ja selle uks ei jäänud igapäevaselt avatuks, ringkonna finantsasju saadeti kontrollima revisjonikomisjon, partei juhi korralduste eiramise tõttu viidi parlamendi liige Alar Laneman riigikogus riigikaitsekomisjonist üle maaelukomisjoni,“ lausus ta.