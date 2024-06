Züleyxa Izmailova liitus sotsiaaldemokraatidega. „Mulle on oluline, et poliitikat tehakse avatult ja kaasava juhtimisstiiliga“

Züleyxa Izmailova sõnul ühines ta sotsiaaldemokraatidega, sest soovib viia Eesti poliitikat edasi ja pühenduda tulemuslikumalt keskkonnaga seotud teemadele. „Mulle on oluline, et poliitikat tehakse avatult ja kaasava juhtimisstiiliga. See on võimalik Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas. Juba riigikokku pürgides seadsin eesmärgiks panustada eelkõige keskkonnapoliitikasse ning teadlikkuse tõstmisse selles vallas – oluline on teha kõik mis võimalik meie ja meie laste elukeskkonna säilimise nimel,“ selgitas Izmailova.