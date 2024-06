EKRE kaotab liikmeid. Martin Helme: oleme arvestanud, et lähiajal erakonna toetus väheneb

„Kui me oleks lasknud jätkata selliste võtete kasutajatel erakonna lõhkumist, siis oleks kahju veel suurem. Me oleme näinud, kui hulluks võib minna sisetüli Isamaa näitel,“ ütles ta ning lisas, et Isamaa näitel on selline sisetüli laastanud ka erakonna toetust ja organisatsiooni tõhusust.