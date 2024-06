Põhja-Korea juht uhkeldab Putini võimaliku visiidi eel Venemaaga „võitmatute“ sidemete üle

Kolmapäeval teatas Põhja-Korea riigimeedia KCNA, et Kim ütles Putinile saadetud kirjas, et tema riik on Venemaa võitmatu võitluskaaslane. Venemaa rahvuspüha tähistanud Kim lisas ka, et kahe riigipea mullune kohtumine tugevdas nende sajandivanust strateegilist suhet.

Kim tegi need meelitused pärast seda, kui esmaspäeval avaldati Venemaa ajalehes Vedmost väide, et Putin külastab lähinädalatel Põhja-Koread ja Vietnami. Vietnami ametnik kinnitas Reutersile, et Putini Vietnami reis on kavandatud 19.–20. juuniks, kuid seda pole veel kinnitatud. Kreml on öelnud, et Venemaa soovib Põhja-Koreaga kõikides valdkondades koostööd edendada, kuid pole visiidi kuupäeva kinnitanud.

Viimastel kuudel on Pyongyangi ja Moskva diplomaatilised ja julgeolekusuhted üha tugevnenud, vastastikku võõrustatakse valitsuse, parlamendi ja muid delegatsioone. Põhja-Korea avaliku julgeoleku eest vastutavad ametnikud kavatsevad sel nädalal külastada Venemaad.

Mullu septembris käis Kim Venemaal ja tuuritas Kaug-Idas asuvas kosmosestardikeskuses, kus Putin lubas aidata Põhja-Koreal satelliite ehitada.

USA ja Lõuna-Korea ametnikud on süüdistanud Põhja-Koread Venemaale relvade saatmises, et toetada Ukraina-vastast sõda. Vastutasuks on nad väidetavalt saanud tehnoloogilist abi oma tuuma- ja raketiprogrammidele.