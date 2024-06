Erakondade reitingud: Parempoolsete toetus ületas valimiskünnise

Parlamendierakondade toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Liidrikohal jätkab Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva Reformierakonna ees on 8,5 protsendipunkti. Populaarsuselt kolmas erakond on EKRE, kes jääb Reformierakonnast 3,7 protsendipunkti kaugusele. Viimaste tulemuste põhjal on EKRE viis nädalat kestnud langus peatunud.