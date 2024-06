Eile algas koosolek kell neli ja lõppes natuke enne 11 õhtul. Kas olete täna üldse öösel silma kinni saanud?

Kõnesid on tulnud ääretult palju. Tõesti läks planeeritust oluliselt kauem, nii et võtsin hotellitoa (EKRE juhatuse koosolek toimus Tallinnas, Kuusik on tartlane – VK). Enamik kõnesid ja sõnumeid on olnud toetavad, osa ka teravad, süüdistades mind reetmises, ehkki seda ma enda teada teinud ei ole. Oli ütlemata pingeline ja emotsionaalne öö. Umbeks pooleks tunniks sain silma kinni. Natuke ülekohtu tunne on, samas, toetajaid on palju, seda on tore tunda.