Rünnakust toibuv Taani peaminister hoiatas avaliku agressiooni suurenemise eest

„Ma ei ole veel päris mina ise, teen oma tööd peaministrina ja tahan seda alati teha. Suutsin seda ka nädalavahetusel teha, kuid mitte nii nagu tavaliselt,“ rääkis ta Taani ringhäälingule DR.

Peaministri arvates on hirmutav, et on olemas inimesi, kes ületavad „viimaseid füüsilisi piire“. „Selles on šokk ja üllatus,“ sõnas ta.

„Inimesena tundus see nagu rünnak minu vastu, aga ma ei kahtle, et löögi sai peaminister,“ ütles Frederiksen.

Sealjuures hoiatas ta ka avaliku agressiooni suurenemise eest.

„Pikka aega on olnud ähvardusi, sotsiaalmeedias on olnud väga karm toon, mis on läinud hullemaks ja eriti pärast Lähis-Ida sõda, palju avalikult karjumist, inimesed käituvad väga-väga agressiivselt,“ ütles ta.

Ta meenutab, et taanlased on olnud uhked riigi üle, kus peaminister saab rattaga tööle sõita, kuid on toimunud nihe ja on kohti, kuhu mõned poliitikud enam minna ei saa.

Sündmust pealt näinud inimesed ütlesid, et mees andis peaministrile tugeva tõuke õla vastu. Peaministri kantselei teatel põhjustas rünnak Frederiksenile kerge kaelavigastuse.

Seoses juhtumiga vahistati 39-aastane Poola mees. Ründaja oli sel ajal alkoholi- ja narkojoobes ning miski ei viidanud poliitilisele motiivile, teatasid võimud. Teda hoitakse vahi all vähemalt 20. juunini.