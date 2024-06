Siin nad on: euroliidu nelja tippameti tõenäolised pidajad on paika loksunud. Kallase võimaluste suhtes levib optimism

Kaja Kallas on korduvalt väitnud, et ei oska valetada. Kuid põiklema ta igal juhul peab, sest talle ei tule kasuks meedias ilmuvad lood sellest, justkui oleks tal ühe või teise riigijuhi toetus saada euroliidu tippamet. See nimelt võib tekitada kahtluse, et Kallas ise või keegi tema tiimist lekitab sellist infot.

Oleks hoopis parem, kui ajakirjanduses sellest teemast üldse juttu ei tuleks, sest olukorras, kus ta on juba saavutanud favoriidistaatuse saamaks üheks euroliidu tähtsamaks otsustajaks, on sellisest tähelepanust rohkem kahju kui kasu. Kui seni suurendas see tähelepanu tema tuntust ja tõsiseltvõetavust tipukoha kandidaadiks saamisel, siis nüüd on see juba käeulatuses, lisakuulsust tal enam vaja pole ja lisatähelepanu teeb ta pigem märklauaks.