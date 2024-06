Keeleseadus on karmistumas. Kristina Kallas: nõuete eiramisel kohaldatakse tuhandetes eurodes sunniraha

Kristina Kallase sõnul on kõige probleemsem valdkond, kus eesti keelt ei osata, jätkuvalt haridus ja õpetajad, kuid seda plaanitavad keeleseadusese muudatused ei puuduta. Selle jaoks on praegu haridusministri sõnul töös teised protsessid, et õpetajad eesti keelt oskama hakkaksid.

Küll aga toob uus keeleseadus muutuseid kinolevisse. „Levitavate filmide puhul jääb kehtima nõue, et eesti keeles peavad olema subtiitrid ja eesti keeles võib dubleerida, aga me keelame ära filmide dubleerimise võõrkeeltesse ehk film on kas originaalkeeles või eesti keeles,“ selgitas Kallas. Praegu on kinokavasid sirvides mitmeid seansse, mis on näiteks vene keelse dubleeringuga, uue keeleseaduse kehtides need seansid kaoks.

„Peamine põhjus keeleseaduse muudatuseks on see, et meil on tööturul 80 000 inimest, kes ei oska täna eesti keelt, nende seas on muidugi päris märkimisväärne hulk Ukrainast viimasel kahel aastal saabunud inimesi, aga sellest 80 000 inimesest 20 000 töötavad sellisel kohal, kus on reaalselt sätestatud ka keelenõuded,“ rääkis haridusminister. See tähendab, et 20 000 juhul inimesed tõenäoliselt eestikeelset teenindust ei saa ja Kallase sõnul on see märkimisväärne probleem.

Küll aga tõdeb minister, et aastakümnete jooksul on see number tööturul märkimisväärselt kahanenud, kuid kuna viimastel aastatel on suurenenud välistööjõu sissetulek ja välispäritolu rahvastiku osakaal, siis peeti oluliseks seaduses keelenõudeid täpsemini reguleerida.

Reguleeritakse ka asjaajamiskeelt ehk nimekiri asutustest, kelle asjaajamiskeel peab olema eesti keel, sai lisa kohalike omavalitsuste, kohalike omavalitsuste asutuste ja avalik-õiguslike asutuste võrra. Need lisandused nimekirja olid Kallase sõnul viimasest keeleseaduse muudatusest välja jäänud. Ta lisas, et avalik-õiguslike asutuste alla kuuluvad ka näiteks ülikoolid.

Sunnirahad kasvavad märgatavalt