Saksamaal said valida ka alla 18-aastased noored. Nende hulgas on AfD toetus suurem kui riigis keskmiselt

Paremtsentristlikud kristlikud demokraadid (CDU/CSU) saavutasid pühapäevastel eurovalimistel Saksamaal selge võidu, kogudes 30,2% häältest. Paremäärmuslik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) näitas samuti tugevat tulemust, saavutades 16% häältega teise koha. Seda on viis protsendipunkti rohkem kui 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Partei on pooldajaid kogunud eriti seetõttu, et kümne aasta eest algasid rändekriis ja majandusraskused.