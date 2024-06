Vasakliidu juht püstitas Soome valimisrekordi. Kuidas õnnestus vasakpoolsetel kolm mandaati võita?

Helsingi ülikooli poliitikateadlane Johanna Vuorelma ütles Iltalehtile, et Anderssoni populaarsuse taga on tema isik. „Esiteks on Li Andersson olnud aastaid tõeliselt populaarne poliitik. Seda on näha toetusküsitlustes, mis mõõdavad parteijuhtide toetust. Tema toetus on sageli parteideülene ja see on kajastunud ka tema isiklikes valimistulemustes,“ ütles ta.