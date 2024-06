Avati üle 200 000 geenidoonorile mõeldud portaal MinuGeenivaramu

Eesti geenivaramuga on liitunud pea viiendik Eesti täiskasvanutest ehk üle 210 000 inimese. Kevadel tehtud esimeste katsetuste käigus pääses portaalile ligi 10 000 geenidoonorit, nüüd saavad oma andmeid näha ka kõik ülejäänud. Portaali avamisega kaasnevad teadusuuringud, et saada ülevaade sellest, kuidas geeniandmed inimeste edasist käitumist mõjutavad. „Meie eesmärk on viia geenivaramu inimestele lähemale,“ ütles Tartu Ülikooli genoomikainstituudi direktor Mait Metspalu. „Ühelt poolt anname inimestele teada, mida on teadusuuringutes nende geenide kohta leitud, teisalt saame muuta uuringutes osalemist mugavamaks.“