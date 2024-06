Zelenskõi saabus Berliini, et osaleda Ukraina ülesehitamise konverentsil. Vahetult enne astus tagasi Ukraina ülesehitusagentuuri juht

Nayyem oli enne seda Facebookis kritiseerinud Ukraina välistoetajaid ja kaebas tagasiastumisteates, et tal ei lastud Berliini konverentsil isegi osaleda. Nayyemi sõnul takistati tema tööd süstemaatiliselt alates mullu novembrist. Ukraina valitsuse väitel ei lubatud Nayyemil riigist lahkuda seetõttu, et teda vajati valitsuse samateemalisel koosolekul. Agentuuri juhi sõnul aga talle ei saadetudki konverentsil osalemise kutset ning see sai tema lahkumise lõplikuks ajendiks.

Vastutöötamisest rääkides tõi Nayyem näiteks, et tema agentuurile teeremondiks lubatud eelarvevahendid tühistati täielikult. „Mõistan, et ressursid on piiratud ja sõjalised kulutused on tähtsad,“ kirjutas Nayyem. „Aga taristu rahastamisvahendite tühistamine mõjutab vältimatult eelkõige kaitsejõudude liikumisteid ja seega kogu sõjalist logistikat. Kui see ei muutu, siis järgmisel hooajal hakkame nägema takistusi sõjalisele logistikale ja toodete ekspordile.“ Samuti kaebas Nayyem kunstilike takistuste üle, mistõttu kaitserajatiste või taristu taastamise projektide heakskiitmine ja elluviimine võtab mitu kuud. Näiteks vaidleb valitsus tema sõnul kolmandat kuud 150 miljoni euro kasutamise üle veevarustuse, energiasüsteemi ja muu taristu parandamiseks.