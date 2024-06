ÜRO julgeolekunõukogu toetas USA resolutsiooni Gaza vaherahu kohta

Poolt hääletas enamik julgeolekunõukogu riikidest, sealhulgas USA, Hiina, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Erapooletuks jäi ainsana Venemaa. Resolutsioonis kutsutakse Hamasi üles kokkuleppega nõustuma. Iisraeli valitsus on ühest küljest öelnud, et on kokkuleppega nõus, ent samal ajal leiab peaminister Benjamin Netanyahu, et rahu peamine eeldus on Hamasi sõjalise ja haldusvõimekuse hävitamine.