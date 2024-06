Ukraina õhujõudude juht: osa Venemaa vastu kasutatud F-16 lennukitest hakkab paiknema väljaspool Ukrainat

„Teatud hulka lennukeid hakatakse hoidma turvalistes õhubaasides väljaspool Ukrainat, nii et need ei muutu sihtmärgiks,“ ütles Holubtsov. „Sellest saab meie reserv, juhuks kui on vaja rutiinse hooldustöö käigus riketega lennukeid välja vahetada.“

RFE/RL märgib, et Vene võimud on ähvardanud hakata lääneriikides asuvaid Ukraina relvajõudude vahendeid ründama ning NATO liitlased on omakorda hoiatanud, et kaitsevad iga tolli enda territooriumist. Viimati ütles Vene riigiduuma kaitsekomisjoni esimees Andrei Kartapolov eelmisel nädalal, et NATO baasid muutuvad Ukraina F-16 lennukeid majutades legitiimseteks sihtmärkideks.

Belgia on lubanud Ukrainale anda 60, Holland 24, Norra 22 ja Taani 19 sellist lennukit. Suur osa neist jõuab kohale alles aastate pärast ning New York Timesi teatel jõuab juulis Ukrainasse kuus lennukit. Viivituse põhjuseks olevat muu hulgas probleemid lennukite hoolduse ja pilootide väljaõppega.

Holland ja Taani on rõhutanud, et Ukraina tohib neilt saafud lennukeid kasutada ka Venemaal asuvate sihtmärkide vastu ja Belgia on selle välistanud. Prantsusmaa teatas eelmisel nädalal, et lisaks saab Ukraina lennukid Mirage 2000-5.

Holubtsovi sõnul on annetusi oodata juurde, kuna NATO riigid asendavad oma vananevad F-16 lennukid moodsamate F-35 lennukite vastu. Ta lisas, et Ukraina õhujõude abistavad õhusõjas ülekaalu saavutamise ka USA päritolu õhutõrjesüsteemide Patriot kasutamine kombineeritult F-16 lennukitega.