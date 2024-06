ANALÜÜS | Politoloog: valimiste absoluutne võitja on Giorgia Meloni. Samas hoogustub teistmoodi vasakäärmuslus

Parempoolsed parteid said Euroopa Parlamendi valimistel ülekaaluka võidu, kuid on ebatõenäoline, et neil õnnestub seda kuidagi kasseerida, sõnas Tartu ülikooli Euroopa õpingute kaasprofessor Stefano Braghiroli. Valimistulemusi analüüsinud politoloogi sõnul on näha ka uut tüüpi vasakäärmusluse hoogustumist.