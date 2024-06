Tsahkna: sügiseks saab Eesti 200 uue juhatuse, mina ei meeldi valijatele

Eesti 200 esimees Margus Tsahkna kinnitas, et 31. augustil valitakse erakonnale uus juhatus ning tema juhiks ei kandideeri. Ajakirjanikega rääkides nentis Tsahkna, et tema ilmselgelt valijatele ei meeldi ning Eesti 200-s on liikmeid, kes on eestlastele sümpaatsemad.

„Ma loodan väga, et poliitikud, kes on esinenud erinevate nõudmistega oma positsioonide ja ametikohtade suhtes, saavad aru, et isikliku huvide kaitsmine peab olema erakonna huvidest tagapool,“ lisas ta, märkides, et selles partei sisepingete põhjus seisnebki.

Miks Eesti 200 eurovalimistel põrus? Tsahkna meenutas, et erakonna skandaalid algasid Slava Ukraini ja Johanna-Maria Lehtme juhtumist. „See lõi meid kõvasti,“ nentis Tsahkna. Ka pärast seda olid erakonna liikmed Tsahkna sõnul ühe või teise asja suhtes avalikult rahulolematud. „Eks me teadsime juba kolm-neli nädalat tagasi, et see valimistulemus ei ole kiita,“ tõdes ta.

