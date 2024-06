Eelmisel aastal jäi riigieelarvest kasutamata 750 miljonit eurot

„Ülekantavate vahendite koondmaht on vähenemistrendil ja seda paljuski tänu meetmetele, mis aitavad parandada eelarve planeerimist ja kulutuste efektiivsust. Põhjendamatu kasutamata vahendite kuhjumine, eriti keerulises eelarve olukorras, tähendab, et samal ajal jääb kuskil midagi olulist tegemata. Ülekantavad vahendid on saanud aastaid väga hoogsas tempos kasvada. Alates eelmise aasta suvest, kui valitsus leppis kõigile ministeeriumitele konkreetsed kokkuhoiu ülesanded, on tulemus näha. Ülekantavate vahendite maht on hakanud vähenema, kuid seda mitte kõigis ministeeriumites,“ tõdes Võrklaev ja lisas, et pidev jääkide kasv teatud valdkondades võib viidata läbimõtlemata eelarve planeerimisele.