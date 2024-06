Valimistulemused Euroopas viitavad teatavale parempöördele. Radikaalseid muudatusi oodata aga ei ole

Politoloog Mari-Liis Jakobson rääkis, et europarlamendi tulemused viitavad Euroopas teatavale parempöördele. Ta lisab, et siiski said radikaalsemad parempoolsed jõud mitmetest prognoosidest vähem hääli. Seda kompenseerisid lisahääled mõõdukamalt parempoolsele Euroopa Rahvaparteile.