Koerte tavapärane toitmisviis võib tervist kahjustada

„Nii nagu Helsingi ülikooli dotsent Anna Hjelm-Björkman väga ilusti siin artiklis ütles, on asju, mida me koera- ja kassiomanikena saame mõjutada, ja toitumine on kindlasti üks neist. Lemmikute puhul kehtib sama mis inimeste puhul, et sa oled see, mida sööd,“ sõnab lemmikloomapoe Mypet omanik Katrin Roop. „Viimasel ajal tehakse õnneks üha enam teaduslikke uuringuid, mis kinnitavad, et toortoitumine on koertele ja kassidele nende tervise ja pika eluea seisukohast ülimalt oluline. Meie Mypetis oleme toortoidu usku ja kõikidest meie kauplustest leiad Eesti suurima valiku toortoitu,“ räägib Katrin.